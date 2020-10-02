شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل طفلين غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، طفلين بالقرب من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين سيف نادر إبراهيم ووديع قاسم شاهين قرب طريق كريمزان بمدينة بيت جالا.

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت باقتياد الطفلين إلى جهة غير معلومة، بوساطة أحد الجيبات بعد تقييدهم.

ويبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية حزيران 2020 نحو 160 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز خاصة ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

ويعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين.

كما يعاني الأسرى الأطفال من الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين.

كما ويعانون أَيضًا من الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أنهم محرومون من حقهم في التعلم.

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