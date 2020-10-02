شؤون فلسطينية

الشرطة: أشخاص مشتبه بهم بقتل مواطنين في جنين سلموا أنفسهم اليوم

الشرطة: أشخاص مشتبه بهم بقتل مواطنين في جنين سلموا أنفسهم اليوم
رام الله - دنيا الوطن
سلم ثلاثة اشخاص آخرين من المشتبه بهم على خلفية جريمة القتل التي وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين انفسهم للامن الوطني في جنين بعد ان قام ستة اشخاص بتسليم انفسهم للشرطة والقبض على شخص سابع في وقت سابق من ساعات امس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه تم التحفظ  على الثلاثة المشتبه بهم  حيث قاموا بتسليم أنفسهم للامن الوطني وتسليمهم لاحقا للشرطة.

واضاف ارزيقات بان المشتبه بهم قاموا ايضا بتسليم ثلاثة قطع سلاح ام 16.

واكد ارزيقات، بانه تم توقيف المشتبه بهم الثلاثة وضبط السلاح اصولا لاستكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

ويذكر بانه ما زالت الاجهزة الامنية تبحث عن عدد اخر من المشتبه بهم و المشاركين في شجار قباطية.

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