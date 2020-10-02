شؤون فلسطينية

وفاة شاب غرقًا في بحر بيت لاهيا

وفاة شاب غرقًا في بحر بيت لاهيا
رام الله - دنيا الوطن
توفي شاب، مساء اليوم الجمعة، غرقًا في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين، زكريا بكر، بأن الشاب عزام علي الزوارعة (35 عامًا) توفي غرقًا أثناء ممارسته السباحة في بحر بيت لاهيا شمال القطاع، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى الأندونيسي.

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