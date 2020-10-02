الخليل: مستوطن يدهس قطيعًا من الأغنام ويقتل 10 منها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن، مساء اليوم الجمعة، قطيعا من الأغنام جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطنا تعمد دهس قطيع من الأغنام يعود للمواطن علي العواودة، في خربة "خلة النياص" التابعة لبلدة السموع، والواقعة بين قريتي سوسيا والسيميا، جنوب محافظة الخليل، ما أدى لنفوق 10 رؤوس منها.