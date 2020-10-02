شؤون فلسطينية

والد الفتاة "دينا الحايك" المتوفية نتيجة خطأ طبي يكشف تفاصيل ما حدث بعد ولادتها

والد الفتاة "دينا الحايك" المتوفية نتيجة خطأ طبي يكشف تفاصيل ما حدث بعد ولادتها
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قال منذ الحايك والد الفتاة المتوفية "دنيا الحايك" التي توفيت نتيجة خطأ طبي، بعد وضعها مولودها، في جمعية أصدقاء المريض بغزة: إن الطبيب الذي قام بتوليد ابنته خان الأمانة والمهنة التي يعمل بها عندما ترك "دينا" تنزف لينشغل يتوليد حالة أخرى.

وأضاف الحايك لـ"دنيا الوطن": أن فريق العمل الذي داوم بعد الدكتور إبراهيم البساينة، قام بنقل دينا إلى مستشفى الشفاء عبر اسعاف "أصدقاء المريض"، ليتضح أنه كان أحد شرايين دينا مقطوعًا، ونزيف حاد، حيث وصل دم ابنته إلى 2، واستنفزت 102 وحدة دم، ولكن في النهاية توفت نتيجة الأخطاء الطبية، مُحملًا الطبيب مسؤولية ما حصل لدينا، وفي ذات الوقت كان موقف المستشفى سلبي وكذلك الطبيب.

وأوضح أن التنفس كان يتراوح ما بين 35 و45 و65، وكان وضع البنت طوال فترة ما بعد الولادة حرج، وما حدث لها يُعد قتل عمد، وخرج عن أنه خطأ طبي، مستدركًا: "نحن نسامح في حال الخطأ الطبي، ولكن لا نسامح بحالة القتل وتيتم الأطفال، خاصة وأنه كان بامكانه أن يُنقذ حياتها، ولكن أن تتحرك بعد 6 ساعات من خطورة الحالة يشير إلى أن هذا قتل عمد".

وطالب الجهات المعنية بالكشف عن الرجل الذي قام بهذا الجرم والذي من الممكن أن تستمر أخطاؤه فيما بعد ويتسبب ازهاق أرواح حوامل أخريات، مشددًا على ضرورة رقابة الجمعيات الخاصة والمستشفيات حتى لا تتكرر هذه الحادثة.

 بدورها أصدرت مستشفى جمعية أصدقاء المريض، بيانًا للحديث عن الحالة، قالت فيه: "ببالغ الأسى نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله أمس الخميس الموافق 1/10/2020.. وإذ تتقدم إدارة المستشفى باحر التعازي والمواساة من عائلتي الشوا و الحايك بوفاة ابنتهم،نسال الله ان يرحمها بواسع رحمته وان يتقبلها ويغفر لها وندعو الله ان يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأضافت المسنشفى: "نحن في جمعية اصدقاء المريض اذ نشاطر العائلتين الكريمتين الالم الشديد، فاننا نتقدم ببالغ تعازينا الحارة والصادقة لهم.. واننا في مستشفى أصدقاء المريض نؤكد أنه قامت إدارة أصدقاء المريض بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة إستشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا".

وأكدت الجمعية، أنه "تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة من قبل إدارة المستشفى، كما تم إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة، مبينة أن الجمعية على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق، أو العمل المشترك مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص".

وختمت الجمعية بالقول: "نؤكد على تضامننا مع ذوي الفقيدة ونؤكد أن مصابهم مصابنا جميعاً ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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