دولي

وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته من الحكومة ويُهاجم نتنياهو

وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته من الحكومة ويُهاجم نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير، اليوم الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للبلاد، واحتجاجا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن (كورونا).

وقال زمير، الذي ينتمي لحزب (أزرق أبيض): "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء".

وكتب زمير في منشور على (فيسبوك) "التقيت اليوم ببيني غانتس وأخبرته أنني أستقيل من منصبي كوزير في الحكومة. لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه".

وأضاف: "جائحة (كورونا) والصحة العامة للمواطنين هي، في أحسن الأحوال، في المرتبة الثانية من حيث الأولوية لدى رئيس الوزراء".

وتابع، أن "الاعتبارات الشخصية والقانونية، تأتي بالمقام الأول بالنسبة لنتنياهو"، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد.

وأوضح: "نتنياهو لا يملك القدرة على إنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي تجد أنفسنا فيها الآن. قادنا إلى هذا. إنه المسؤول الرئيسي عن الرعاية الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهددنا جميعا".

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