أسير محرر يفقد عينه برصاص الاحتلال أمس في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

فقد الأسير المحرر أدهم أنور الشاعر، من قرية برقة، عينه اليسرى جرّاء إصابته برصاص الاحتلال أمس بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وذكرت مصادر عائلية بأن إصابة نجلها بالأمس أحدثت ضررا كبيرا بالعين اليسرى، الأمر الذي جعل الأطباء يفقدون الأمل في إعادة البصر إليها بعد التلف الكبير الذي لحق بها.



وكان الشاعر قد أصيب مساء أمس الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وأفادت المصادر بأن المحرر الشاعر أصيب برصاصة في رأسه خلال إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال صوب الشبان.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها لبلدة سبسطية، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه.



وتشهد بلدة سبسطية اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال ومستوطنيه خاصة موقع سبسطية الأثري، وتمارس اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين، وسط مواجهات بين الشبان.