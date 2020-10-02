حماس تُشيد ببيان اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة حماس، اليوم الجمعة، ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح، المتعلق بالمصالحة الفلسطينية.
وقالت حماس في بيانها: "نثمن الروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الأخ أبو مازن أمس الخميس الأول من تشرين الأول/ أكتوبر".
وأكدت الحركة، مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2020.
وختمت حماس حديثها، بالقول: "بوحدتنا الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال".
أشادت حركة حماس، اليوم الجمعة، ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح، المتعلق بالمصالحة الفلسطينية.
وقالت حماس في بيانها: "نثمن الروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الأخ أبو مازن أمس الخميس الأول من تشرين الأول/ أكتوبر".
وأكدت الحركة، مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2020.
وختمت حماس حديثها، بالقول: "بوحدتنا الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال".
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