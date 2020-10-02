شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى "عيادة الرملة"

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى "عيادة الرملة"
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة: إن سلطات الاحتلال نقلت كل من الأسيرين الجريحين جهاد بعيرات ومحمود مبارك الى ما تسمى "بعيادة مشفى الرملة".

وبينت الهيئة، أن الأسير جهاد بعيرات كان يقبع في قسم العظام بمستشفى "شعاري تصيدك"، ويُعاني من إصابة بالرصاص في الكتف والقدم اليمنى أعلى الركبة، فيما كان يقبع الأسير مبارك في قسم العظام بمستشفى "هداسا عين كارم"، ويعاني من إصابة برصاص الاحتلال في قدميه.

وأوضحت، أن الأسيران بحالة صحية مستقرة، حيث أصيبا
برصاص الاحتلال قبل نحو 10 أيام قرب شارع تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، واصابتهما بجروح.

وفي سياق ذي صلة، طالبت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته
المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالخروج عن حالة الصمت ولعب دور المشاهد فيما يخص سياسة الاحتلال الممنهجة التي تهدف لقتل الأسرى المرضى لا سيما في عيادة سجن الرملة.

وقالت، إدارة المعتقلات الإسرائيلية تتلذذ بعذابات الأسرى المرضى، وتتعمد أن يصل الأسير المريض لمرحلة الموت البطيء، ويدع جسده فريسة سهلة للأمراض تفتك به كيف تشاء.

وبينت أن 13 أسيرا يقبعون في الرملة يعانون من أماض مزمنة وخطيرة للغاية كمرضى السرطان والقلب والأسرى المقعدين والمصابين بالرصاص، وهم كل من خالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد، وناهض الاقرع وصالح صالح، كتيبة الشاويش ومحمد طقاطقة، ومحمد تعمري وصبري بشير وهيثم بلل، وكمال ابو وعر وجهاد بعيرات ومحمود مبارك، فيما يقوم على خدمتهم كل من الاسرى اياد رضون وعليان عمور ورامي طرابين.     

أخبار ذات صلة

أسير محرر يفقد عينه برصاص الاحتلال أمس في سبسطية

أسير محرر يفقد عينه برصاص الاحتلال أمس في سبسطية

حماس تُشيد ببيان اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

حماس تُشيد ببيان اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

أحمد حلس يوجّه رسالة إلى اللجنة المركزية بخصوص موظفي السلطة بغزة

أحمد حلس يوجّه رسالة إلى اللجنة المركزية بخصوص موظفي السلطة بغزة

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

مواجهات وإصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان

مواجهات وإصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى &#34;عيادة الرملة&#34;

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى "عيادة الرملة"

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الاحتلال يمنع مواطنين من الصلاة في الأقصى

الاحتلال يمنع مواطنين من الصلاة في الأقصى

العشرات يؤدون &#34;الجمعة&#34; في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

العشرات يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

منوعات

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

عمر كمال: &#34;لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر&#34;

عمر كمال: "لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر"

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من &#34;عروس بيروت&#34;

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "عروس بيروت"

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

عربي

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"