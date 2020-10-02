شؤون فلسطينية

مواجهات وإصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان

مواجهات وإصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، عقب انطلاق فعاليات مناهضة للاستيطانية.

ففي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، وأصيب على إثرها 15 مواطنا بالرصاص المعدني والمعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات من جنود الاحتلال هاجموا الشبان بعد انطلاق المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة 15 مواطناً بينهم ثلاثة صحفيين بالرصاص المعدني.

وانطلقت المسيرة بمشاركة أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة للمؤامرات الهادفة للنيل من المشروع الوطني الفلسطيني.

وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

وفي طولكرم، أدى عشرات المواطنين في طولكرم، صلاة الجمعة، في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

ودعت مديرية الاوقاف والشؤون الدينية، وفصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والفعاليات الشعبية في طولكرم، الأهالي إلى الصلاة في أراضي منطقة "بريه" بعزبة شوفة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية، ورفضا لقانون الاستيلاء على الأراضي في مناطق شوفة وجبارة والراس.

وفي سلفيت، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية لأهالي قرية حارس غرب سلفيت، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي القرية أدوا صلاة الجمعة على مدخلها، بعد أن أغلق جنود الاحتلال المدخل الغربي ببوابة حديدية.

وتقام هذه الفعالية للأسبوع التاسع عشر على التوالي، بدعوة فعاليات ومؤسسات قرية حارس ومحافظة سلفيت، وبمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين.

وتنطلق كل جمعة مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.

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