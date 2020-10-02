دولي

شاهد.. طبيبة أمريكية: وضع ترامب "مقلق للغاية"

شاهد.. طبيبة أمريكية: وضع ترامب "مقلق للغاية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت طبيبة أمريكية تدعى آن ريمون، اليوم الجمعة في مداخلة لشبكة "سي إن إن"، إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، "مقلق للغاية" بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين "العالية المخاطر".

وأضافت الطبيبة أن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا.. الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

وأكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعروا يوم الأربعاء بأنه "ليس على ما يرام".

ووفقا للمصادر، عزا الوفد المرافق للرئيس الأمريكي هذا في البداية إلى إجهاد ترامب من جدول الحملة المزدحم: "بحسب شخص مطلع على الوضع ، يبدو أن الرئيس منهك" وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

من جهته قال كريس كريستي، الذي ساعد الرئيس ترامب في الإعداد للمناظرة  الأخيرة مع منافسه جو بايدن: "لم يكن أحد يرتدي أقنعة..5 أو 6 أشخاص ساعدوا ترامب في الاستعداد للمسابقة"، بحسب شبكة "سي إن إن".

من جانب آخر أشار بيان المناظرة الصحفية الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مع المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أنه وعند دخول أعضاء فريق ترامب للقاعة أثناء المناظرة وبحضور زوجته لم يرتد أحد منهم الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا في الوقت الذي كانت القوانين تحتم بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

كما أكدت العديد من وسائل الإعلام أن أفراد من عائلة ترامب وإدارة ترامب دخلو قاعة المناظرات دون ارتداء الأقنعة حيث تطلبت القواعد من كل شخص في الغرفة ارتداء أقنعة بحسب NBC News

وأشارت الوسائل إلى أنه وخلال المناظرة ظهر شخص وبدأ في الاقتراب من ضيوف عائلة ترامب ليطلب منهم ارتداء أقنعة.

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر ترامب خلال المناظرة الأخيرة وهو غير مرتدي القناع الطبي ويسخر من بايدن بسبب الكمامة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

واوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

ولفت قائلا: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

 


 


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