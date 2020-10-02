عربي

موقع لبناني: حزب الله ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

موقع لبناني: حزب الله ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري الاتفاق على الاطار النهائي لعملية التفاوض من اجل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبعد اعلانه هذا زادت التحليلات والقراءات حول توقيت هذا الاتفاق وما اذا كان له تبعات سياسية، او مؤشرات مرتبطة بالوضع السياسي القائم.

ووفق مصادر موقع (لبنان 24) فإن المفاوضات التي دامت وطالت لسنوات طويلة بين بري والاميركيين توصلت الى حلول شبه نهائية قبل أشهر وكانت نقاط بسيطة عالقة تم حلها في الايام الماضية، وهذا ينفي ان يكون التوقيت الحالي له دلالات كبرى، خصوصا تلك التي رُبطت بالمبادرة الفرنسية.

وترى مصادر الموقع فإن الحديث عن تهدئة في الجبهة الجنوبية ربطا بالإتفاق على اطار المفاوضات ايضاً فيه مبالغة. فالهدوء على هذه الجبهة موجود منذ حرب تموز، وكل ما في الامر ان التوترات تحصل في اطار تثبيت معادلات الردع، وليس في اطار اعادة فتح جبهة شاملة.

وتعتبر المصادر ان "حزب الله" لا يزال يعمل خارج اطار حسابات الدولة اللبنانية بالرغم من زيادة انخراطه فيها، وهذا يعني اولا ان رده على سقوط احد عناصره في سوريا لا يزال قائما، وهو ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود.

وتشير المصادر الى ان الحزب ينظر الى المطالب او الشروط الاميركية في الساحة اللبنانية بإعتبارها مؤلفة من شقين، شق مرتبط بـ"حزب الله" كالصواريخ الدقيقة والتواجد الاقليمي، والحضور السياسي داخل الدولة، وشق ثان مرتبط بالدولة اللبنانية، اي عملية ترسيم الحدود.

أخبار ذات صلة

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة

اليمن يستعد لافتتاح منفذه الحدودي الثاني مع السعودية

اليمن يستعد لافتتاح منفذه الحدودي الثاني مع السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى &#34;عيادة الرملة&#34;

هيئة الأسرى: نقل الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك إلى "عيادة الرملة"

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الاحتلال يمنع مواطنين من الصلاة في الأقصى

الاحتلال يمنع مواطنين من الصلاة في الأقصى

العشرات يؤدون &#34;الجمعة&#34; في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

العشرات يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

منوعات

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو وتعليق أحمد فهمي يثير اهتمام الجمهور

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

شاهد: سميرة سعيد ترقص وتتمايل كشابة برفقة ابنها

عمر كمال: &#34;لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر&#34;

عمر كمال: "لم أصب بفيروس (كورونا) ولا أستطيع أن أعرِّض جمهوري للخطر"

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

ظهور نادر لنجل غادة عادل الأكبر .. شاهدوا كيف أصبح شاباً

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

جدل بسبب صورة نادرة من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

هكذا بدت حالة الاعلامية نادية البساط قبل شفائها التام من فيروس (كورونا)

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من &#34;عروس بيروت&#34;

ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "عروس بيروت"

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

شاهد: سقوط ممثلة أثناء تأديتها تمارين الرقص على العمود

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

عربي

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"