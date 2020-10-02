موقع لبناني: حزب الله ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري الاتفاق على الاطار النهائي لعملية التفاوض من اجل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبعد اعلانه هذا زادت التحليلات والقراءات حول توقيت هذا الاتفاق وما اذا كان له تبعات سياسية، او مؤشرات مرتبطة بالوضع السياسي القائم.



ووفق مصادر موقع (لبنان 24) فإن المفاوضات التي دامت وطالت لسنوات طويلة بين بري والاميركيين توصلت الى حلول شبه نهائية قبل أشهر وكانت نقاط بسيطة عالقة تم حلها في الايام الماضية، وهذا ينفي ان يكون التوقيت الحالي له دلالات كبرى، خصوصا تلك التي رُبطت بالمبادرة الفرنسية.



وترى مصادر الموقع فإن الحديث عن تهدئة في الجبهة الجنوبية ربطا بالإتفاق على اطار المفاوضات ايضاً فيه مبالغة. فالهدوء على هذه الجبهة موجود منذ حرب تموز، وكل ما في الامر ان التوترات تحصل في اطار تثبيت معادلات الردع، وليس في اطار اعادة فتح جبهة شاملة.



وتعتبر المصادر ان "حزب الله" لا يزال يعمل خارج اطار حسابات الدولة اللبنانية بالرغم من زيادة انخراطه فيها، وهذا يعني اولا ان رده على سقوط احد عناصره في سوريا لا يزال قائما، وهو ليس مرتبطاً بمفاوضات ترسيم الحدود.



وتشير المصادر الى ان الحزب ينظر الى المطالب او الشروط الاميركية في الساحة اللبنانية بإعتبارها مؤلفة من شقين، شق مرتبط بـ"حزب الله" كالصواريخ الدقيقة والتواجد الاقليمي، والحضور السياسي داخل الدولة، وشق ثان مرتبط بالدولة اللبنانية، اي عملية ترسيم الحدود.