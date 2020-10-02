الاقتصاد بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، 145 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.



وقالت الاقتصاد: إنه تم تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، كما تم تنفيذ 10 جولات ميدانية على محلات تجارية.



وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه تم تحرير 15 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط بحق محال تجارية لم تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة في مدينة غزة.



وأشارت إلى أنه تم ضبط موزع غاز منزلي لم يلتزم بالتسعيرة الحكومية.