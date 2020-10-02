وفاة شاب شرق جنين إثر اصابته بحادث سير الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

توفي شاب من قرية فقوعة شرق جنين، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بحادث سير.



وأفادت مصادر طبية، بأن الشاب علي فوزي ابو سليم (28 عاما)، توفي في مستشفى الرازي بمدينة جنين متأثرا باصابته في حادث سير تعرض له الشهر الماضي.