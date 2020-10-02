أرمينيا: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان عاصمة قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجان قصفت اليوم الجمعة مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد.





وأكد المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك"، أن القصف أسفر عن سقوط العديد من الجرحى وتسبب بخسائر في البنى التحتية المدنية، إضافة إلى إضرار لحقت بفرق الإنقاذ في المدينة وفق (روسيا اليوم).





وأكد الفرع الأرمني لوكالة "سبوتنيك" سماع دوي سلسلة انفجارات قوية في المدينة، فيما نشر المركز الإعلامي لجمهورية قره باغ فيديو يؤكد تعرض عاصمتها للقصف.





وتوعد المتحدث باسم رئيس الجمهورية المعلنة ذاتيا، فاغرام بوغوسيان، باكو بـ"الرد المناسب" على استهداف خانكندي، محملا الرئيس الأذري إلهام علييف وعائلته المسؤولية عن التصعيد.









رام الله - دنيا الوطن