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العشرات يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

العشرات يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
 أدى عشرات المواطنين في طولكرم، صلاة الجمعة، في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

ودعت مديرية الاوقاف والشؤون الدينية، وفصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والفعاليات الشعبية في طولكرم، الأهالي إلى الصلاة في أراضي منطقة "بريه" بعزبة شوفة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية، ورفضا لقانون الاستيلاء على الأراضي في مناطق شوفة وجبارة والراس، وتأكيدا على تشبثنا بالأرض.

وقال أمين سر حركة فتح في شوفة مراد دروبي، إن العديد من أبناء طولكرم وقرى الكفريات أدوا صلاة الجمعة في هذه الأراضي وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال الذين حاصروا منطقة الجبل بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضاف أن إقامة الصلاة هنا هي رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا ومتواجدون عليها، ولن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، ونحن أصحاب الحق والقرار على أرضنا. 

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العشرات يؤدون &#34;الجمعة&#34; في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

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