الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية مهمة لضمان أمن واستقرار البلاد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد وفي محاربة الإرهاب العالمي.





وتابع الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، نشرت وكالة "سبوتنيك" مقاطع منها: "في سوريا اليوم نتعامل مع الإرهاب الدولي، وتقوم روسيا بمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار، ولكن بعد القضاء على الإرهاب هناك دور آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي، من خلال حث المجتمع الدولي والدول المختلفة على تطبيق القانون الدولي" وفق (سبوتنيك).





وأشار الرئيس الأسد إلى وجود خلل بين القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي، وقال إن على روسيا إعادة التوازن المفقود.





وأوضح: "التواجد الروسي هو لضمان الأمن وجعل النظام العالمي أكثر عدلاً وتوازناً، بالطبع، إذا تخلى الغرب عن سياسته العدوانية المتمثلة باستخدام قوته العسكرية لخلق مشاكل في العالم، فربما لن تحتاج روسيا أيضاً إلى مثل هذه السياسة، لكن العالم اليوم بحاجة إلى التوازن الذي ذكرته".

رام الله - دنيا الوطن