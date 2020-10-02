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فلسطين تسجل ثلاث وفيات و(545) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ثلاث وفيات و(545) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 وفيات لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاما من يطا، ومواطن 68 من بيت أمر ، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت 335 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و109 إصابة في المحافظات الجنوبية و101 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 257 حالة في المحافظات الشمالية، و110 حالات في المحافظات الجنوبية و68 في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (55)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (58)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (20)،  سلفيت (1) ، طولكرم (47)، قطاع غزة (109)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (101).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (54)، محافظة جنين (13)، محافظة نابلس (27)، محافظة طولكرم (94)، محافظة قلقيلية (29)، أريحا والأغوار (34)، طوباس (6)، مدينة القدس (68)، قطاع غزة (110).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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