ماكرون: ديانة الإسلام تعيش أزمة في كل مكان في ​العالم ولا نراها في بلادنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن ​الإسلام​ ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في ​العالم​، مشيرا إلى أن الإسلام يحاول خلق منظومة موازية، لإحكام سيطرته في البلاد.



وقال ماكرون خلال مؤتمره الصحفي نقلته الوكالة الأوروبية، أن "الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط"، مشدداً على كونها "أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية"وفق (مونت كارلو الدولية).



وأوضح إن "على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلاموية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد".



وتابع: "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا إرادة علنية، لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية وخلق قانون مواز له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".