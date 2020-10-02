دولي

هكذا علق رؤساء العالم على إصابة ترامب وزوجته بفيروس (كورونا)

هكذا علق رؤساء العالم على إصابة ترامب وزوجته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تردد صدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا عبر وسائل الإعلام العالمية والأسواق المالية، وسارع العديد من الزعماء والمسؤولين للتعليق على ذلك.

حيث تمنى جونسون الشفاء العاجل لترامب وزوجته ميلانيا قائلا على "تويتر": "أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا" وفق (رويترز).

أما تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء لهما، وكتب على "تويتر": "خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى نظيره الأمريكي متمنيا له فيها الشفاء العاجل بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما تمنى الكرملين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تغريدة: "أنا وكارين (زوجته) نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا".

وأضافت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال: "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحدا، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل".

نتنياهو قال في تغريدة له: "مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع"

كما علق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الخبر الذي هز العالم أجمع اليوم الجمعة، وقال في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى لصديقي دونالد ترامب وميلانيا الشفاء العاجل وبصحة جيدة".

أما هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد علق: "دفع الرئيس ترامب والسيدة الأولى ثمن مقامرته للتقليل من شأن كوفيد-19. تظهر الأنباء خطورة الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، وسيكون لها تأثير سلبي على صورة ترامب والولايات المتحدة، كما قد تؤثر سلبا على إعادة انتخابه".

وكتب شين أوليفر، رئيس مؤسسة "إيه.إم.بي كابيتال" للاستثمار على "تويتر": "قد يحصل ترامب على أصوات بدافع التعاطف إذا أصيب بفيروس كورونا.. السوق بالفعل في حالة توتر بسبب الانتخابات القادمة وفشل المحادثات في التوصل إلى حزمة حوافز مالية جديدة".

اما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعلق قائلا:"خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".







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