حماس: اعتقال الاحتلال القيادي حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن اعتقال قوات الاحتلال القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في مدينة رام الله، يأتي في سياق حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وأبناء الحركة، وإن هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها.





وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه ان اعتقال الاحتلال حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية، وما تعرض خلالهما من ضغوط وتهديدات من الاحتلال عبر الاستدعاء المتكرر، فقد كان يجوب الضفة من شمالها لجنوبها مشاركا في الفعاليات الوطنية.





واوضحت الحركة ان حسن يمثل نموذجا فريدا في الإصرار على النضال ضد الاحتلال ومشاريعه في ضفتنا الأبية، وهو اليوم يقضي أكثر من ثلث عمره في السجون دفاعا عن قضية شعبنا واستعادة حقوقه.

رام الله - دنيا الوطن