الأسرى يقررون استئناف خطواتهم التصعيدية المتعلقة بقضية "الكانتينا"

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحركة الأسيرة استئناف خطواتها التصعيدية المتعلقة بقضية "الكانتينا"، بعد تراجع إدارة السجون عن وعودها السابقة بادخال أموال الكانتينا، وابلاغهم بارجاع الحوالة الخاصة بمشترياتهم.



وقرر الأسرى الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الجمعة لمدة يوم واحد، كخطوة تصعيدية أولى بعد رفض إدراة سجون الاحتلال على إدخال أموال "الكانتينا" وفق (الرأي الحكومية).



