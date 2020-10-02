مركز يرصد 278 انتهاكاً نفذه الاحتلال في سبتمبر

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رام الله - دنيا الوطن

رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني الجمعة 278 انتهاكاً نفذه الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال سبتمبر المنصرم.



وشملت الانتهاكات المرصودة الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة أموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات.



وأشار المركز إلى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً.



وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.