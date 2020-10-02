(كورونا) يواصل انتشاره عالمياً.. تعرف على احصائيات القتلى والإصابات

توفي 1.027.654 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.





وجرى تسجيل 34 مليوناً و484 ألفاً و468 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 25 مليوناً و674 ألفاً و937 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش بحسب (العين الإخبارية).





فقد أظهرت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 748315 والوفيات إلى 78078.





وأعلنت السلطات تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة، الخميس، لكن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الفيروس.





وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" في أول أكتوبر انخفاضاً من 11 حالة في اليوم السابق.





وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 10 قبل يوم إلى 33، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.





ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ب"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 85424 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





كما قفز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى أكثر من 20 ألفاً، الخميس بعد إضافة عدد كبير من الوفيات التي لم يتم تسجيلها من قبل إلى العدد الإجمالي، مما يوضح كيف تحولت البلاد من نموذج يحتذى به في المنطقة إلى واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم.





وأعلنت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي أبطأت انتشار الفيروس بإجراءات عزل عام صارمة في مارس/آذار، تسجيل 14001 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 765002 ليكون من بين أعلى 10 في العالم.





وأعلنت وزارة الصحة عن إضافة 3352 حالة وفاة معظمها نتيجة تراكم الوفيات في مقاطعة بوينس أيرس ليرتفع الإجمالي إلى 20288 حالة لتأتي الأرجنتين بعد روسيا مباشرة.





واستمر المتوسط المتغير لحالات الإصابة والوفيات اليومية في الأرجنتين في الارتفاع لمدة 7 أيام حتى مع تباطؤ انتشار الفيروس في دول أخرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة حيث تتطلع الحكومات إلى إعادة فتح اقتصاداتها المنهارة.





أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2673 ليصل إلى 294395.





وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9508 بعد تسجيل 8 حالات جديدة.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، الجمعة، أن البلاد سجلت 3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ وصول الجائحة العالمية إلى البلاد في مارس/آذار.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 74255 في البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة، وتوفي 678 شخصاً بسبب المرض.





كما أظهرت بيانات من وزارة الصحة في الهند، الجمعة، تسجيل 81484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 6.39 مليون، في حين اقترب عدد الوفيات من 100 ألف.





وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع 1095 في الساعات الـ24 الماضية ليصل الإجمالي إلى 99773.





وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطن