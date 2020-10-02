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دولي

منظمة: إسرائيل على حافة هزة اقتصادية ستكون الأسوأ

منظمة: إسرائيل على حافة هزة اقتصادية ستكون الأسوأ
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD ، في الأسبوع الماضي، تقديراتها للاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري والسنوات المقبلة.

وتشير تقديرات المنظمة أن "إسرائيل" تغوص في الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، التي ارتفع فيها عدد من أصيبوا بالفيروس بأضعاف ما كان حتى مطلع يونيو الماضي وفق (روسيا اليوم).

وقالت OECD، إن "إسرائيل" على حافة هزة اقتصادية، وحسب الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، فإن التقديرات ستكون أسوأ.

وووفق الاحصائيات، إن اقتصاد "إسرائيل" انكمش بنسبة 28.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

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