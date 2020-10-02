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أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل

أبوغزاله: العالم سيعيش مع (كورونا) لـ(أربعة) أعوام على الأقل
المفكر الاقتصادي طلال أبوغزاله
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفكر الاقتصادي طلال أبوغزاله إلى التكيف والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتوقع أن تستمر جائحة كورونا لمدة 4 أعوام على الأقل.

وقال أبوغزاله، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن العالم سيعيش مع الجائحة لـ4 أعوام على الأقل، وإنه لا يجب أن ننخدع بقصة إيجاد لقاح ضد الفيروس المستجد، وإن اللقاح سيحل مشكلة العالم.

وأضاف أن التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين عن قرب انتهاء أزمة كورونا تأتي في إطار التطمينات وعدم إثارة البلبلة،
ودعا لاتخاذ إجراءات احترازية لتجاوز الأزمة بنجاح.

وقال: "أؤمن بفائدة القلق الإيجابي، لأنه يحفز على اتخاذ إجراءات احتياطية"، مضيفا: "يجب أن ندرك أننا أمام وباء عنيد سهل الانتشار صعب المقاومة لذلك يجب أن نتخذ إجراءاتنا على أساس أننا سنضطر لمواجهة كورونا لفترة طويلة".

وحث الدكتور أبوغزاله الحكومات على عدم الاستهانة بالأثر الاقتصادي للجائحة، وقال إنه "لا يجب أن نستهين بالأثر
الاقتصادي للأزمة، ويجب أن نسير في خطين متوازيين الأول هو الحفاظ على الأرواح والانتصار على الوباء صحيا والثاني هو المحافظة على الاقتصاد وعدم جعل الأزمة تقضي على الاقتصاد".

وأشار إلى أن تأجيل الجانب الاقتصادي يؤدي إلى مشكلة مستدامة، وعندها ستواجه الدولة مشكلة مزدوجة.

وعن الرابحين من أزمة كورونا، أشار إلى أن الصناعات الطبية شهدت ازدهارا خلال أزمة فيروس كورونا، بالإضافة لنمو شركات التكنولوجيا لأنها نجحت في الاستفادة من الأزمة.

وبين أن شركات صناعات الأدوية وجدت فرصة ذهبية، وخاصة في مجال إيجاد لقاح ضد كورونا، مشيرا إلى أن عملية اختراع الدواء أو اللقاح في بعض الدول تستغرق عشرات السنين وتكلف مليارات الدولارات. 

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