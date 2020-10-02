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الاحتلال يقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين

الاحتلال يقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين وسيرت آلياتها في شوارعهما ونصبت حاجزين على مدخليهما.

يشار الى أن القريتين الواقعات بمحاذاة جدار الضم والتوسع تتعرضان وبشكل شبه يومي إلى عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات والتي كان آخرها اعتقال الطفلين احمد وزيد عطاطرة الليلة الماضية.

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