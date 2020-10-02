البنتاغون تكشف عن عدد جنودها المنتحرين خلال 2019

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن انتحار 498 عسكريًا في الجيش خلال عام 2019.





وأوضح تقرير الانتحار السنوي الصادر عن البنتاغون أن 344 من المنتحرين عام 2019 هم من الجنود العاملين، في زيادة عن عام 2018، الذي شهد انتحار 326 من الجنود العاملين، وعن عام 2017 أيضًا، الذي انتحر فيه 287 وفق (الأناضول).





ولفت التقرير إلى أن عدد المنتحرين من جنود الاحتياط والحرس الوطني بلغ 154.





وبيّن أن 142 من الجنود العاملين المنتحرين كانوا يخدمون في القوات البرية، و83 في الجوية، و72 مع البحرية، و47 في سلاح مشاة البحرية.





وأفاد تقرير البنتاغون بأن عدد الذين انتحروا من جنود الاحتياط عام 2019 انخفض إلى 65 مقارنة بـ81 عام 2018، و93 عام 2017.





وأشار إلى انخفاض عدد المنتحرين من الحرس الوطني عام 2019 إلى 89 مقارنة بـ136 عام 2018، و133 عام 2017.





رام الله - دنيا الوطن