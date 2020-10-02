الصحة بغزة: تسجيل (109) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل (109) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (1905) عينة.



وأعلنت الصحة عن تعافي (110) حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



واكدت ان اجمالي تراكمي المصابين منذ مارس الماضي بلغ (3184) اصابة منها حالات نشطة حاليا (1397) حالة، أما متعافين (1765) حالة، واستقرت الوفيات (22).





غزة - دنيا الوطن