الاحتلال يفتش عدة منازل في يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في مدينة يطا، جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة يطا، وفتشت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: خلدون شريتح، ونزيه شريتح، ومحمد شريتح.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل الخليل الجنوبي، ومدخل بلدة خرسا جنوب غرب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ما تسبب في إعاقة حركتهم.