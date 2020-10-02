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شؤون فلسطينية

فتح تعلق على تصريحات مايك بومبيو: الشعب الفلسطيني هو الذي يختار قيادته

فتح تعلق على تصريحات مايك بومبيو: الشعب الفلسطيني هو الذي يختار قيادته
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته عبر الانتخابات بالرغم من وجود الاحتلال.

وأكد الجاغوب ضمن رده على التصريحات  عبر صفحته "تويتر" متى ستدركون أن شعبنا هو الذي يختار قيادته وأن فلسطين رغم أنها دولة تحت الاحتلال إلا أنها ليست واحدة من جمهوريات الموز؟ عليك أن تدرك أن الكرامة والأعتزاز بالنفس والثقة بالمستقبل هي صناعة فلسطينية خالصة مثلها مثل زيت الزيتون والزعتر والثوب الكنعاني المطرز بعشق الأرض!"
واضاف "لن نحاور أحداً على أرضية ما يسمى بصفقة القرن، والحوار الوحيد الذي نقبل به هو ذلك المستند إلى الشرعية الدولية والهادف إلى إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

وأضاف  "يا سيد بومبيو: ننصحك بعدم مناطحة الحق الفلسطيني، فقد ذهب قبلك وزراء خارجية ورؤساء كثرٌ وبقيت فلسطين في مكانها وظل شعبها صامداً في وطنه، أما القيادة الفلسطينية فهي باقية لأنها تستمد شرعيتها من ثقة شعبها، وأنت ورئيسك وإدارته المغامرة راحلون قريبا وبقرار من الشعب الأمريكي نفسه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن الفلسطينيين بحاجة إلى اختيار قيادة ترغب في إجراء حوار من أجل السلام في مقابلة على صحيفة فوكس نيوز.





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