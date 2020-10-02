تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

أعلنت السلطات الجهوية في تونس عن حظر تجوال ليلي في ولايتي المنستير وسوسة بدءا من يوم الخميس ولمدة 15 يوما، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.





وأعلن والي المنستير أكرم السبري مساء اليوم أنه تقرر فرض حظر التجوال في الولاية لمدة 15 يوما بداية من الثامنة من مساء اليوم إلى السادسة صباحا وفق (روسيا اليوم).





بدورها، أعلنت ولاية سوسة حظر التجوال لمدة 15 يوما بداية من مساء الخميس من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا.





وكانت لجنة مجابهة الكوارث بولاية سيدي بوزيد قد أقرت اليوم حظر التجوال بمدينتي سيدي بوزيد والسبالة بداية من الخميس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وتعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية بمختلف معتمديات الولاية.





ويأتي فرض حظر التجول بالولايات الثلاث في ظل ارتفاع نسق الإصابات بفيروس كورونا وتوقيا من تفشي العدوى بين المواطنين.





ومن المتوقع تعميم قرار حظر التجوال في مناطق أخرى في البلاد.



