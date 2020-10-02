عربي

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
ضمت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة التي أدت القسم أمام العاهل البلجيكي الملك فيليب، يوم الخميس، 20 عضوا نصفهم نساء من بينهم وزيرتان من أصل مغربي.

والوزيرتان هما مريم كثير (40 عاما) التي تسلمت وزارة التعاون وسياسة المدن، وزكية الخطابي (44 عاما) التي تولت وزارة البيئة والمناخ وفق (روسيا اليوم).

وفي سن صغيرة، انخرطت مريم في النقابة الاشتراكية التي أصبحت بعد بضع سنوات مندوبة عامة لها، وسرعان ما تم اكتشافها من طرف رئيس سابق للحزب الاشتراكي الفلاماني، لتنضم بعد ذلك إلى فريقه وتصبح عضوا في ديوان وزاري يقوده وزير ينتمي لحزبها السياسي.

وفي عام 2006، جرى انتخاب مريم بالمجلس البلدي في مسقط رأسها بمدينة ماسميخلن، قبل أن تصل إلى مجلس النواب في الانتخابات الفيدرالية لسنة 2007.

وخلال السنوات الأولى، دمجت بين الحياة السياسية وعملها في مصنع فورد، وقد أعيد انتخابها في عام 2014 بعضوية مجلس النواب، ثم في 2019 اختيرت مريم كثير رئيسة لمجموعتها السياسية حتى تعيينها اليوم في منصب وزيرة فيدرالية.

أما زكية الخطابي فهي أيضا من أبوين مغربيين، ولدت بضاحية سان جوس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وحصلت الخطابي على إجازة في العمل الاجتماعي من الجامعة الحرة ببروكسيل، لتبدأ مسارها الوظيفي في بلدة إيكسيل، حيث كانت عضوا في مجلسها البلدي، وكانت ناشطة في الميدان الحقوقي وفي مركز لتكافؤ الفرص، إضافة إلى نشاطها في رابطة حقوق الإنسان، واشتهرت بدفاعها عن مجموعة من القضايا، أهمها إدماج المهاجرين، والحق في اللجوء والعدالة.

وأمضت زكية أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضِ فيه سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب "إيكولو"، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بتعدد المناصب.

وتمكنت الخطابي من أن تغدو أول امرأة عربية مسلمة تحصل على ثقة منتسبي حزب سياسي لتولي منصب القيادة، وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.

أخبار ذات صلة

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

اليمن يستعد لافتتاح منفذه الحدودي الثاني مع السعودية

اليمن يستعد لافتتاح منفذه الحدودي الثاني مع السعودية

لليوم الثاني على التوالي.. مصر تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. مصر تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بعد توقف طويل بسبب (كورونا).. مطار دمشق يستأنف الرحلات التجارية

بعد توقف طويل بسبب (كورونا).. مطار دمشق يستأنف الرحلات التجارية

السعودية: 492 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السعودية: 492 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحرر مخالفة لتاجر مقدسي بقيمة خمسة آلاف شيكل

الاحتلال يحرر مخالفة لتاجر مقدسي بقيمة خمسة آلاف شيكل

طلاب في جامعتين أميركيتين يصوتون على سحب الاستثمارات من إسرائيل

طلاب في جامعتين أميركيتين يصوتون على سحب الاستثمارات من إسرائيل

&#34;الحكم المحلي&#34; تسلم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية

"الحكم المحلي" تسلم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 551 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 551 قضية على مستوى محافظات القطاع

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

إصابة صالح العاروري بفيروس (كورونا)

إصابة صالح العاروري بفيروس (كورونا)

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ&#34;انفراج سياسي&#34;

المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ"انفراج سياسي"

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقاما قياسية بعدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي (كورونا)

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة

تعيين وزيرتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية لأول مرة