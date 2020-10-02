الطبيب المتابع لحالة ترامب يعلق على إصابتهما بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.
وأوضح الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما" بحسب (روسيا اليوم).
وقال كونلي في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أي انقطاع أثناء فترة علاجه".
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