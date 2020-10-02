طلاب في جامعتين أميركيتين يصوتون على سحب الاستثمارات من إسرائيل

صوت طلاب يدرسون في جامعتين أميركيتين عبر مجالس الطلبة فيهما، على قرارات اعتبرت تاريخية، بسحب الاستثمارات من إسرائيل.





فقد قرر طلاب جامعة "الينوي" في اوربانا شامبين UIUC، وجامعة كولومبيا في نيويورك، بسحب الاستثمارات من إسرائيل، ودعا القرار الجامعتين إلى سحب استثماراتهما من الشركات متعددة الجنسيات التي تساعد الجيش الإسرائيلي وادارتي الشرطة والسجون وفق (وفا).





ويأتي هذا التصويت في وقت تتسارع فيه المؤسسات الاميركية في فرض قوانين واجراءات عقابية على الداعمين لحركة الـBDS "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل"، حتى وصلت تلك القوانين للفصل التعسفي من الوظائف وأيضا إجبار الموظفين الجدد على التوقيع على منع دعم الـ "BDS" مستقبلاً.





رام الله - دنيا الوطن