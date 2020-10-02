ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بدأت الحجر الصحي وسأتجاوز كورونا".جاء ذلك بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.وأضاف ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".