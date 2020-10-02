ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.
وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بدأت الحجر الصحي وسأتجاوز كورونا".
جاء ذلك بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.
وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بدأت الحجر الصحي وسأتجاوز كورونا".
جاء ذلك بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".
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