لليوم الثاني على التوالي.. مصر تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الخميس، 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و16 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت مصر يوم الخميس، 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و16 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.
وتمثل هذه الأرقام، نفس عدد الإصابات والوفيات المسجلة يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها و5946 حالة وفاة".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها و5946 حالة وفاة".
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