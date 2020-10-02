لليوم الثاني على التوالي.. مصر تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وتمثل هذه الأرقام، نفس عدد الإصابات والوفيات المسجلة يوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها و5946 حالة وفاة".





رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر يوم الخميس، 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و16 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.