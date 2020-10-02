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بعد توقف طويل بسبب (كورونا).. مطار دمشق يستأنف الرحلات التجارية

بعد توقف طويل بسبب (كورونا).. مطار دمشق يستأنف الرحلات التجارية
رام الله - دنيا الوطن
بعد توقف دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس (كورونا)، عاودت سوريا يوم الخميس فتح مطار دمشق أمام الرحلات التجارية الدولية المنتظمة.

يأتي ذلك، مع فرض إجراءات صحية صارمة داخل المنشأة.

وقال مسؤولو المطار: إن شركة الخطوط الجوية السورية، وهي الناقل الوطني ، ستستأنف مبدئيا الرحلات المقررة إلى وجهات إقليمية منها القاهرة وبيروت، مع تسيير رحلة أسبوعية إلى الخرطوم ورحلات للطيران العارض إلى الكويت.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أول رحلة جوية مقررة أقلعت إلى القاهرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وعلقت السلطات الرحلات الجوية التجارية في 25 آذار/مارس، بعد أيام قليلة من إعلان سوريا عن أول إصابة بـ (كوفيد-19).

وأغلقت السلطات في وقت لاحق ضريحا شيعيا كبيرا في العاصمة، وهو نقطة جذب للزوار الإيرانيين وربطته بتفش كبير.

وسجلت البلاد 4200 حالة إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 200 حالة وفاة، منذ رصد الحالة الأولى في آذار/مارس.

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