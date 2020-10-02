السويد: تسجيل أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) منذ يونيو



وسجلت السويد في الإجمال 5893 وفاة بين المرضى الذين أصيبوا بـ (كوفيد-19)، وهو معدل وفيات يزيد، بالنسبة للسكان، عدة مرات عن جيرانها في بلدان الشمال الأوروبي، إلا أنه لا يزال أقل من دول مثل إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا التي اتجهت لفرض إجراءات العزل العام.





رام الله - دنيا الوطنسجلت السويد يوم الخميس، أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ حزيران/يونيو.وحسبما أظهرت إحصاءات الوكالة الصحية، فإن البلاد سجلت الخميس، 752 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) فيما يمثل أيضا أحدث حلقة من حلقات الزيادة المطردة في الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة بعد شهور شهدت تفشيا محدودا للمرض خلال موسم العطلة الصيفية.