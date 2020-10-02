فرنسا تقترب من مستوياتها القياسية مجدداً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

أعلنت فرنسا يوم الخميس، تسجيل ما يقارب 14 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات 24 الماضية.



وتقترب هذه الأرقام، من المستويات القياسية التي سجلتها البلاد الأسبوع الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 13970، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، إلى 577505، فيما ارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس إلى 32019 بعد تسجيل 63 حالة.











رام الله - دنيا الوطن