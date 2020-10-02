إسرائيل: تظاهر الآلاف من المحتجين على تقييد حق التظاهر

ويحتج المتظاهرون على تقييد حق التظاهر مطالبين بإعادة الديمقراطية وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد ركوداً، بسبب فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في إدارة ازمة (كورونا).



ويذكر أن الأنظمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وأنها تحظر على تنظيم مظاهرات على مسافة أبعد من كيلومتر واحد عن منزل المتظاهر وبمجموعات

تضم 20 شخصاً لا أكثر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقال نشطاء حركة "الأعلام السوداء": إنهم سينظمون تظاهرات احتجاجية عديدة في نطاق المسافة المسموح بها كل يوم خمي والسبت وقد نشرت هذه الحركة خارطة تضم 2500 نقطة للتظاهر.

