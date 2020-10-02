النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 551 قضية على مستوى محافظات القطاع



ومن بين القضايا، 35 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و87 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



كما أعلنت النيابة العامة بفتح تحقيق بــ 95 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر

الصحي، بالإضافة إلى 334 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 64 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة يوم الخميس، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 551 قضية، على مستوى محافظات القطاع.