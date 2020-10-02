السعودية: 492 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السعودية يوم الخميس، 492 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ أن تفشى الفيروس في البلاد، إلى 33597.



وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة ليبلغ العدد الإجمالي 4794 وفاة، فيما تم تسجيل 592 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 319746 .