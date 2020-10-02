(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)



ورافق أرانشا سفيرة دولة اسبانيا في الأردن، أرانثاثو بانيون دابالوس، ومجدي إستيبان مارتينيز سوليمان، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والمفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، ومديرة عمليات (أونروا) في الأردن، مارتا لورنزو.



وأطلع المفوض العام وزير الخارجية على برامج الوكالة الصحية والتعليمية والخدمات المقدمة للاجئين. وبين لها الطريقة التي حولت بها (أونروا) عملياتها لتكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة (كورونا) مع ضمان مواصلة تقديم جميع خدماتها وحماية موظفيها والمستفيدين.



قالت وزيرة الخارجية "لطالما كان دعم لاجئي فلسطين و(أونروا) أولوية بالنسبة لإسبانيا". إن جائحة (كورونا) وتأثيرها على المجتمعات الأكثر ضعفاً هي مسألة تتطلب مزيداَ من التضامن بدلاً من السماح بنمو التفاوتات.





وتلتزم إسبانيا بدعم العمل متعدد الأطراف والذي يضمن وصول لاجئي فلسطين إلى الخدمات ".



ويوفر مركز النزهة الصحي التابع لـ (أونروا) الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 53000 شخص كما ويوفر عدداً من الخدمات الصحية كرعاية صحة الأم والطفل، وعلاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن الرعاية الصحية النفسية.





وبسبب أزمة فيروس (كورونا)، قامت دائرة الصحة في (أونروا) باتباع طرق جديدة لتقديم الخدمات الصحية من خلال توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمنازل اللاجئين خلال فترة الإغلاق الكامل، وتفعيل الخطوط الساخنة للرد على استفسارات المستفيدين، وإنشاء غرف فرز لعزل المستفيدين ممن يعانون من أعراض لفيروس (كورونا) وهذا بهدف حماية اللاجئين الآخرين من خطر الإصابة.



أيضاً، استخدمت الوكالة خدمة التطبيب عن بعد لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وفي الوقت المناسب مع تجنب الزيارات غير الضرورية للمراكز الصحية، وبالتالي المساهمة في الحد من التجمعات والازدحام في مرافق الرعاية الصحية.



وخلال زيارتها لمدرسة إناث النزهة الابتدائية التابعة للوكالة؛ تلقت السيدة لايا إيجازاً حول برنامج (أونروا) التعليمي، وتعرفت أكثر على الإجراءات المتبعة داخل المدارس، واطلعت على النظام الذي يتم اتباعه فيما يتعلق بالتعليم عن بعد لطلبة (أونروا)، لا سيما في ظل الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفايروس (كورونا) وزيادة نسبة الانتشار ما أدى الى إغلاق عدد من مدارس (أونروا9 في المملكة.



وقال لازاريني "إنني أحيي إسبانيا لكونها مانحًا وداعمًا ثابتًا لـ (أونروا) على المستويين الوطني والاقليمي". "إن مثل هذا الالتزام القوي الطويل الأمد يمنح الأمل للاجئي فلسطين في خضم التغيرات الإقليمية والعالمية".







وتلقت لايا إيجازاً حول وضع لاجئي فلسطين في الأردن وطرق استجابة (أونروا) خلال جائحة (كوفيد–19).