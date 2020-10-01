ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زار ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إيران، د. خالد القدومي، السفارة الكويتية في طهران، الأربعاء، للتعزية بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووقع القدومي على سجل التعازي بالسفارة، معبراً عن خالص حزنه وحركة (حماس) بفقدان الأمير الراحل، وأحر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي العزيز، والأمتين العربية والإسلامية، معتبراً أن العالم فقد أحد أكبر معالم الإنسانية والحكمة بوفاة الشيخ صباح الأحمد.



واستذكر ممثل (حماس) مواقف أمير الكويت الراحل النبيلة والشجاعة في خدمة الإنسانية والقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها أعدل قضية إنسانية، اليوم، مؤكداً أن الشيخ صباح الأحمد، سجل أرق المعاني في مسيرة حياته المباركة.