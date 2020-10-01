شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين من قرية زبوبا غرب جنين.

وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفلين أحمد جميل عطاطرة، وزيد أسامة عطاطرة (13 عاماً) خلال اقتحامها القرية، وإطلاقها قنابل الغاز المدمع والصوت.

أخبار ذات صلة

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

مركزية فتح تُصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس

مركزية فتح تُصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس

البرغوثي: فريدمان فضح اتفاقيات التطبيع

البرغوثي: فريدمان فضح اتفاقيات التطبيع

&#34;الخارجية&#34;: فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة

"الخارجية": فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 158 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 158 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16

نابلس: إصابة مواطن برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

نابلس: إصابة مواطن برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

وزارة التنمية: ماضون في تعزيز منظومة الحماية لكبار السن

وزارة التنمية: ماضون في تعزيز منظومة الحماية لكبار السن

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

(أونروا): وزيرة خارجية إسبانيا تزور الأردن وتجدد الدعم للوكالة خلال جائحة (كورونا)

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

ممثل حماس في إيران يزور السفارة الكويتية معزياً بوفاة أمير الكويت الراحل

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

&#34;الخارجية&#34;: فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة

"الخارجية": فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 158 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 158 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16

نابلس: إصابة مواطن برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

نابلس: إصابة مواطن برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

وزارة التنمية: ماضون في تعزيز منظومة الحماية لكبار السن

وزارة التنمية: ماضون في تعزيز منظومة الحماية لكبار السن

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)