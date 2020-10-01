جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين من قرية زبوبا غرب جنين.



وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفلين أحمد جميل عطاطرة، وزيد أسامة عطاطرة (13 عاماً) خلال اقتحامها القرية، وإطلاقها قنابل الغاز المدمع والصوت.