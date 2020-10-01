البرغوثي: فريدمان فضح اتفاقيات التطبيع

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأن "إسرائيل لم تلغ الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بل علقته فقط"، تفضح وتعري الإدعاءات السابقة بأن اتفاقيات التطبيع الإماراتية والبحرينية، أوقفت الضم.



وأشار البرغوثي إلى أن فريدمان، يواصل التصرف كممثل لليمين الإسرائيلي المتطرف، ولنتنياهو، عندما يتحدث عن توسيع التطبيع وجهود نقل السفارات للقدس، وعندما ينفي وجود الاحتلال، ويروج لشرعية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، الذي تدينه كل القوانين والقرارات الدولية.