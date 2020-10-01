الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 158 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16



كما خالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 16 منشأة غير ملتزمة.

رام الله - دنيا الوطنأشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.وقال: إنه تمت زيارة ومتابعة 158 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 141 منها بشروط السلامة العامة.