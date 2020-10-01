نابلس: إصابة مواطن برصاصة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الخميس، مواطن برصاصة في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم في اتصال هاتفي: إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف، أن تلك القوات، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في رأسه.