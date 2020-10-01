قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز مسـتوطنة "دوتان" قرب بلدة يعبد، نكلوا بشاب لم تعرف هويته بعد، قبل أن يعتقلوه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).