شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز مسـتوطنة "دوتان" قرب بلدة يعبد، نكلوا بشاب لم تعرف هويته بعد، قبل أن يعتقلوه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة: ترتيبات لإعادة فتح المساجد وفق البرتوكول الصحي

"الأوقاف" بغزة: ترتيبات لإعادة فتح المساجد وفق البرتوكول الصحي

هيئة المطاعم بغزة: قرار حكومي بإعفاء الفنادق المستخدمة للحجر من فواتير الخدمات

هيئة المطاعم بغزة: قرار حكومي بإعفاء الفنادق المستخدمة للحجر من فواتير الخدمات

مجدلاني يدعو لدعم التوجه الذي عبر عنه الرئيس بالدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام

مجدلاني يدعو لدعم التوجه الذي عبر عنه الرئيس بالدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام

القدس: قوات الاحتلال تفرج عن المرابطة الحلواني

القدس: قوات الاحتلال تفرج عن المرابطة الحلواني

إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع

إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع

إصابة صالح العاروري بفيروس (كورونا)

إصابة صالح العاروري بفيروس (كورونا)

&#34;التعليم&#34; بغزة تُعلن موعد استئناف العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة

"التعليم" بغزة تُعلن موعد استئناف العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

هيئة المطاعم بغزة: قرار حكومي بإعفاء الفنادق المستخدمة للحجر من فواتير الخدمات

هيئة المطاعم بغزة: قرار حكومي بإعفاء الفنادق المستخدمة للحجر من فواتير الخدمات

مجدلاني يدعو لدعم التوجه الذي عبر عنه الرئيس بالدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام

مجدلاني يدعو لدعم التوجه الذي عبر عنه الرئيس بالدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام

القدس: قوات الاحتلال تفرج عن المرابطة الحلواني

القدس: قوات الاحتلال تفرج عن المرابطة الحلواني

إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع

إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع

رئيس سلطة المياه يلتقي مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون

رئيس سلطة المياه يلتقي مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)